اتحاد الكرة يعلن عودة أورنج مؤقتًا إلى دوري القسم الثاني بقرار من «كاس»

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لعودة نادي أورنج إلى المشاركة في مسابقة دوري القسم الثاني للموسم الرياضي 2026/2027، بصورة مؤقتة، وذلك على خلفية القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بشأن التدابير الوقتية الخاصة بالنادي.

وأكد اتحاد الكرة، في بيان رسمي، احترامه الكامل لكافة درجات ووسائل التقاضي المعمول بها في منظومة كرة القدم الدولية، والتزامه بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

عودة أورنج لحين صدور الحكم النهائي

وأوضح الاتحاد أن عودة أورنج للمشاركة في دوري القسم الثاني تأتي تنفيذًا لقرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن التدابير الوقتية، على أن تستمر بصورة مؤقتة لحين الفصل في موضوع النزاع وإصدار الحكم النهائي من المحكمة.

وشدّد اتحاد الكرة على أن القرار السابق باستبعاد أورنج من المسابقة لم يصدر بشكل منفرد أو تعسفي، وإنما جاء استنادًا إلى خطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني للنادي.

اتحاد الكرة يوضح سبب استبعاد أورنج

وأشار الاتحاد إلى أن خطاب وزارة الشباب والرياضة أفاد بعدم حصول نادي أورنج على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط الرياضي.

وأكد اتحاد الكرة أن جميع الإجراءات التي اتخذها في هذا الملف تمت في إطار القانون المصري واللوائح المنظمة لكرة القدم، بهدف الحفاظ على سلامة المسابقات واستقرارها، دون مخالفة للأحكام والقواعد القانونية النافذة.

اتحاد الكرة يتمسك بدفوعه أمام «كاس»

وجدّد الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده احترام قرار محكمة التحكيم الرياضي وتنفيذه، مع احتفاظه بحقه في تقديم كافة أسانيده ودفوعه القانونية أمام محكمة الموضوع.

وينتظر اتحاد الكرة ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، وصولًا إلى الحكم النهائي في النزاع الخاص بمشاركة نادي أورنج في دوري القسم الثاني.