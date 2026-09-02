«إيفونا» يكشف سر رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: تمنيت البقاء فترة أطول

أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، أنه لا يزال يتابع مباريات الفريق، مشددًا على مكانة القلعة الحمراء في قلبه، وكاشفًا عن رغبته في الاستمرار مع النادي لفترة أطول قبل رحيله إلى الدوري الصيني.

وكان إيفونا قد انضم إلى الأهلي خلال موسم 2015-2016، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني في صفقة بلغت قيمتها نحو 8 ملايين يورو في ذلك الوقت.

وقال ماليك إيفونا، خلال تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» عبر قناة «النهار»: «أتابع الأهلي دائمًا، فهو النادي المحبب إلى قلبي، وهو الفريق الذي كنت أستمتع جدًا باللعب معه».

وأضاف: «الأهلي يتطور سريعًا، وهو من أقوى الفرق في إفريقيا، واكتسبت العديد من الخبرات خلال وجودي في النادي، خاصة أنه ينافس على جميع المستويات».

وعن إمكانية استمراره مع الأهلي لفترة أطول إذا عاد به الزمن، أوضح إيفونا: «نعم، لا أستطيع الكذب، كنت أتمنى أن أقضي وقتًا أطول في النادي الأهلي».

وتحدث المهاجم الجابوني عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، قائلًا: «رحيلي عن الأهلي جاء بسبب وصول عرض بقيمة 8 ملايين يورو، وكان رقمًا كبيرًا في ذلك التوقيت».

وتابع: «كانت هناك وجهة نظر من جانب الأهلي، خاصة أنني كنت أقدم مستويات جيدة في تلك الفترة، وكان هناك نوع من التوافق بيني وبين إدارة النادي على الرحيل، وتم اتخاذ القرار في ذلك الوقت».

واختتم “إيفونا” تصريحاته قائلًا: «أنا أحب الأهلي، ولم أكن سعيدًا برحيلي عن النادي، لكن هذه هي الحياة في كرة القدم».