مجتبى خامنئي يتوعد أمريكا بعد الهجوم الأخير: سنلقن العدو دروسًا لا ينساها

توعّد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمريكا بعد التصعيد الأخير في مضيق هرمز، قائلاً إن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة لديهما دروس لن ينساها العدو الأمريكي"، كما جاء ذلك في أعقاب رد إيراني قوي ضد قواعد أمريكية في المنطقة.

تحذير جديد من المرشد الإيراني

نشر مجتبى خامنئي عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً قال فيه: "لدى الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة دروس لن ينساها العدو الأمريكي".

وجاءت التصريحات عقب هجوم إيراني رداً على ضربات أمريكية جديدة استهدفت أراضي إيران مساء الثلاثاء.

سلسلة هجمات متبادلة منذ ليل الأحد

بدأت المواجهة ليل الأحد عندما استهدفت القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، بزعم رصدها منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.

وردت طهران باستهداف مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري قصف قاعدتين جويتين تستضيفان قوات أمريكية في الأردن، إلى جانب قاعدة "الظفرة" الجوية في الإمارات.

ونفت إيران الرواية الأمريكية بشأن منصات الإطلاق، ووصفتها بأنها "اختلاق" و"خيال".

استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

تصاعدت المواجهة صباح الثلاثاء بإعلان الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط بثلاث مسيّرات وألغام بحرية أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، تحت حراسة أمريكية.

واشنطن ترد بـ"100 غارة" محتملة

شنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء ضربات جديدة على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الهجوم جاء "رداً على محاولات هجوم نفذها الحرس الثوري مؤخراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد من القوات الأمريكية في المنطقة".

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز" أن "الهجمات على إيران مستمرة"، فيما قال مسؤول آخر لموقع "أكسيوس" إن عدد الغارات الأمريكية خلال الليلة قد يصل إلى 100 غارة.

ويأتي هذا التصعيد ليدفع المنطقة إلى أخطر مراحل المواجهة بين طهران وواشنطن منذ سنوات، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع.