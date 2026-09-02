خالد الغندور يكشف رسالة «عموتة» للاعبي الأهلي قبل التوقف الدولي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رسالة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعبي القلعة الحمراء، قبل خوض المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “عموتة طالب لاعبي الأهلي بضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، قبل التوقف الدولي المقرر في نهاية الشهر الجاري، مشددًا على أهمية استغلال الفترة الحالية وتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في بطولة الدوري”.

وتابع: “عموتة أكد للاعبين أن الهدف هو حصد 9 نقاط كاملة من المباريات الثلاث المقبلة خلال شهر سبتمبر الجاري، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري، ورفع الحالة المعنوية للفريق قبل فترة التوقف الدولي”.