اتحاد الكرة يستقبل طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلبًا رسميًا من النادي الأهلي بشأن استقدام طاقمي تحكيم أجنبيين لإدارة مباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي طلب الأهلي في إطار رغبة إدارة النادي في الاستعانة بحكام أجانب خلال المواجهتين المرتقبتين، وسط أهمية المباراتين في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق عدم ممانعته إسناد مباريات القمة إلى حكام أجانب، شريطة الالتزام باللوائح المنظمة، والتي تتضمن تقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ10 أيام وسداد التكاليف الخاصة باستقدام طاقم التحكيم.

ومن المنتظر أن يبدأ اتحاد الكرة مخاطبة بعض الاتحادات الأجنبية لتوفير أطقم تحكيم مناسبة لإدارة مباراتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز، بعد استلام طلب النادي رسميًا.