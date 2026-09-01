قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقلاً عن قناة CGTN .. الديهي : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية
مصر والصين.. تطابق في الرؤى لمواجهة أزمات الشرق الأوسط وتعاون عسكري لحماية الأمن القومي
الحفني : طفرة مالية بـ مصر للطيران .. وصالة جديدة بمطار القاهرة بأحدث التقنيات العالمية
خيره عليه وعلى أبوه | منشور مثير لـ أحمد شوبير بسبب نجله والأهلي
مباحثات جدية بين مصر وسوريا .. عودة وشيكة للطيران المباشر بين البلدين قريباً
هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن
«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة صباحاً.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً بالمحافظات
انفجارات تهز إيران.. هجمات على مدن تشابهار وكتارك وجاسك جنوب البلاد
بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟
التعليم تنفي منح مكافآة 500 جنيه ووجبة لأي طالب يبلغ عن معلمي الدروس الخصوصية
مش فرق شهرين ولا حاجة | التعليم : العام الدراسي هيبدأ 12 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: «اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك».. حكمة تستحق أن نتوقف أمامها

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

توقفت الإعلامية مفيدة شيحة، عند مقولة منسوبة إلى الإمام ابن الجوزي، تحمل رسالة مهمة في التعامل مع الآخرين، وهي: «اكتم عن الناس ذهبك، وذهابك، ومذهبك»، مؤكدة أن بعض الحكم القديمة ما زالت قادرة على ملامسة تفاصيل حياتنا اليومية رغم مرور السنوات.

وقالت مفيدة شيحة، في حديثها عن المقولة، إن الإنسان ليس مطالبًا بأن يشارك كل تفاصيل حياته مع المحيطين به، موضحة أن هناك فارقًا كبيرًا بين أن يعيش الشخص حياته بشكل طبيعي وبين أن يجعل كل ما يملكه أو يخطط له أو يفكر فيه متاحًا أمام الجميع.

وأوضحت أن كلمة «ذهبك» لا تعني المال فقط، وإنما يمكن أن تمتد إلى كل ما يعتبره الإنسان مصدر قوة أو قيمة في حياته، مشيرة إلى أن إظهار النعم والتفاصيل المادية بصورة مستمرة قد يضع الشخص في دائرة المقارنة أو الحسد أو التدخل غير المرغوب فيه.

وأضافت أن «ذهابك» تحمل معنى مهمًا أيضًا، وهو عدم ضرورة الإعلان عن كل خطوة يخطط لها الإنسان قبل تنفيذها، لافتة إلى أن بعض الأمور يكون من الأفضل أن تظل بين الشخص ونفسه حتى تكتمل، بدلًا من الحديث عنها مبكرًا أمام الآخرين.

أما الجزء الثالث من الحكمة، وهو «مذهبك»، فيتعلق بالأفكار والقناعات والاختيارات الشخصية، مؤكدة أن الإنسان من حقه أن يحتفظ بجزء من أفكاره لنفسه، خاصة أن اختلاف وجهات النظر قد يحول أحيانًا النقاش البسيط إلى خلافات ومشكلات لا داعي لها.

وشددت مفيدة شيحة على أن المقولة لا تدعو إلى الغموض أو العزلة أو عدم الثقة في الناس، وإنما تحمل دعوة إلى الخصوصية والاتزان وحسن اختيار من نشاركهم تفاصيل حياتنا، مؤكدة أن ليس كل شخص قريب منا بالضرورة قادرًا على فهم كل ما نمر به أو تقدير كل ما نملكه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الإنسان كلما تعلم أن يضع حدودًا واضحة بين حياته الخاصة وما يشاركه مع الآخرين، أصبح أكثر راحة وأقل عرضة للضغوط والتدخلات، مشيرة إلى أن بعض الأسرار لا تحتاج إلى جمهور، وبعض الأحلام تحتاج إلى العمل عليها في هدوء قبل الإعلان عنها.

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

بالصور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري

القاتل الصامت .. أعراض ارتفاع الكوليسترول والأكلات المفيدة

اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد