شاهيناز تعلن عودتها إلى المسرح بـ«البيت بيتنا»: «يلا بينا.. ليلة تستاهل تعيشوها مع وائل علاء»

أعلنت الفنانة شاهيناز عودتها إلى خشبة المسرح من جديد، من خلال العرض المسرحي الكوميدي «البيت بيتنا»، الذي يجمعها بالفنان الكوميدي وائل علاء، وسط حالة من الحماس والتشويق لجمهورها.

وشاركت شاهيناز جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعوة لحضور العرض، قائلة: «يلا بينا.. والعودة للمسرح اللي بحبه مع النجم الجميل وائل علاء.. متتأخروش يا حلوين!»، داعية الجمهور والعائلات إلى حجز تذاكرهم أونلاين والاستمتاع بليلة مليئة بالضحك والمواقف الكوميدية.

تفاصيل مسرحية «البيت بيتنا»

ويحمل العرض المسرحي اسم «البيت بيتنا» ويقدم في إطار كوميدي عائلي، ويشارك في بطولته النجمة شاهيناز، والفنان وائل علاء، والممثلة الشابة كنزي وائل، إلى جانب نخبة من المواهب الشابة.

ومن المقرر أن يقام العرض يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 9 مساءً، على خشبة مسرح الهوسابير.

أحدث أعمال شاهيناز الغنائية

وتأتي عودة شاهيناز إلى المسرح بالتزامن مع نشاطها الغنائي خلال الفترة الأخيرة، حيث طرحت أحدث أغنياتها بعنوان «الليلة شهيصة»، وهي من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج ميدو بارون، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

وتضاف «الليلة شهيصة» إلى قائمة من الأغنيات التي قدمتها شاهيناز خلال الفترة الماضية، من بينها «لو ناسيين أفكركوا»، التي قدمتها في دويتو مع الفنان محمد رمضان، و«على المكشوف»، تتر مسلسل «بنات همام»، إلى جانب أغنيات «سوا»، و«ماما»، و«حباني»، و«برد يناير»، و«الجواز»، و«علمني الشقاوة»، و«كده فل»، و«مصرية»، و«دندنة»، و«قلبي بيدلع».