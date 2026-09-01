انفجارات تهز إيران.. هجمات على مدن تشابهار وكتارك وجاسك جنوب البلاد

دوت انفجارات، الثلاثاء، في عدد من المناطق الساحلية جنوب إيران، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل البلاد، في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم، إلى جانب انفجارات في كتارك و تشابهار على الساحل الجنوبي لإيران.

كما أفادت تقارير بسماع خمسة انفجارات في جزيرة قشم، فضلًا عن أربعة انفجارات من جهة مضيق هرمز.

واشنطن: الضربات تستهدف الحرس الثوري

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها بدأت، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الضربات جاءت ردًا على هجمات ومحاولات هجوم نفذها الحرس الثوري مؤخرًا ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فضلًا عن محاولات استهداف أفراد الخدمة الأميركيين المنتشرين في المنطقة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن عدد الغارات الجوية التي قد تنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران خلال الليلة قد يصل إلى 100 غارة.

وأضاف المسؤول: «كل مرة ستستهدف فيها إيران ناقلة نفط، ستقصف ناقلة نفط إيرانية بالمقابل».

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن دولًا في المنطقة تستعد لاحتمال رد إيراني على الضربات الأميركية.