د. أمل منصور تكتب: جمالها الذي لا ينطفئ.. جمال يراه الرجل ولا يعرف كيف يشرحه

هناك امرأة قد تدخل المكان، فلا تكون بالضرورة الأكثر جمالًا وفقًا للمقاييس المعروفة، ولا الأكثر أناقة، ولا صاحبة الملامح التي يتوقف عندها الجميع، ومع ذلك يلتفت إليها رجل بعينه وكأن شيئًا ما فيها قال له: «انظر إليها مرة أخرى».

وهنا يبدأ سر من أسرار الجاذبية التي لا تفسرها المرآة وحدها.

فالرجل له عين ترى، نعم، لكنه لا يرى بالعين فقط. لكل رجل مفتاحه الخاص في الجمال، وما يجذب رجلًا قد لا يحرك شيئًا داخل رجل آخر. ومع ذلك، هناك خطوط عريضة يبدو أنها تترك أثرًا عميقًا لدى معظم الرجال، خصوصًا الرجل الذي لا يبحث عن امرأة تلفت الأنظار فقط، وإنما عن امرأة يستطيع أن يرى معها معنى الشراكة والحياة.

ومن أكثر الأشياء التي تصنع جاذبية المرأة في عين الرجل أن تجعله يشعر بأنه رجل جيد.

ليست المسألة أن تمدحه طوال الوقت، ولا أن تجعله يشعر بأنه كامل بلا عيوب، وإنما أن تمنحه ذلك الشعور الإنساني الجميل بأنه مُقدَّر، وأن وجوده له قيمة، وأنها ترى فيه ما يستحق التقدير. الرجل قد ينسى كثيرًا من الكلمات التي قيلت له، لكنه نادرًا ما ينسى امرأة جعلته يشعر بأنه محبوب ومقبول ومحترم.

وهنا تتجاوز الجاذبية حدود الشكل إلى منطقة أكثر عمقًا.

فالدراسات النفسية التي تناولت الانجذاب والعلاقات الإنسانية تشير إلى أن الجاذبية لا تتحدد بالمظهر وحده؛ فالتقبل، والدفء، وطريقة التفاعل، والثقة بالنفس، والإشارات غير اللفظية، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في الطريقة التي نرى بها شخصًا آخر ونقيّم جاذبيته.

ولهذا قد تجد امرأة جميلة جدًا، لكنها لا تترك أثرًا كبيرًا، وقد تجد أخرى لا تنطبق عليها كل مقاييس الجمال المتعارف عليها، لكنها تظل في الذاكرة.

الفرق أحيانًا ليس في الوجه... وإنما في الروح التي تسكن هذا الوجه.

المرأة التي روحها حلوة، التي تضحك من قلبها، التي لا تحتاج أن تصطنع خفة الظل لأنها ببساطة خفيفة الروح، التي تعرف كيف تجعل الحديث معها مريحًا، وكيف تمنح من أمامها مساحة ليكون نفسه، تمتلك نوعًا من الجمال يصعب على الزمن أن يهزمه.

والأجمل أن هذه المرأة لا تستخدم احتواءها كوسيلة للسيطرة على الرجل، ولا تجعل تقبلها له تنازلًا عن نفسها. هي فقط تعرف أن الإنسان لا يحتاج دائمًا إلى من يصلحه، بقدر ما يحتاج أحيانًا إلى من يفهمه.

وهذا لا يعني أن الرجل لا ينجذب إلى الشكل. بالعكس، الرجل لديه عين، والجمال الخارجي جزء حقيقي من الانجذاب. لكن المشكلة أننا أحيانًا نختزل ذوق الرجل في صورة واحدة للجمال، وكأن جميع الرجال يرون المرأة بالطريقة نفسها.

وهذا غير صحيح.

هناك رجل تجذبه الملامح، وآخر يلفته الصوت، وثالث تستهويه العيون، ورابع ينجذب إلى البساطة، وربما رجل يرى في طريقة المرأة وهي تتحدث أو تضحك أو تتحرك شيئًا أكثر تأثيرًا من تفاصيل وجهها.

لكل رجل مفتاحه... لكن المرأة التي تعرف قيمة نفسها تمتلك شيئًا أقوى من كل المفاتيح.

الثقة.

الثقة بالنفس لا تعني أن تدخل المرأة المكان وهي تريد أن تثبت للجميع أنها الأجمل، ولا أن تتحدث عن نفسها باعتبارها الأفضل. الثقة الحقيقية أكثر هدوءًا من ذلك بكثير.

هي أن تعرف المرأة قيمتها دون أن تنتظر رجلًا ليخبرها بها.

أن تعرف أنها جميلة حتى في الأيام التي لا تبدو فيها مثالية أمام المرآة. أن ترتدي ما يشبهها، وأن تتحدث دون خوف، وأن تضحك دون أن تراقب شكل ضحكتها، وأن تعرف كيف تقول «لا» دون قسوة، وكيف تقول «نعم» دون أن تفقد نفسها.

وهنا تأتي لغة الجسد لتقول أحيانًا ما لا تستطيع الكلمات قوله.

طريقة الوقوف، ونظرة العين، وهدوء الحركة، والابتسامة الطبيعية، وطريقة التواصل مع الآخر، كلها إشارات يلتقطها العقل بسرعة. والثقة بالنفس قد تؤثر بالفعل في الطريقة التي يُدرك بها الآخرون الشخص، لأننا لا نستقبل المظهر منفصلًا عن السلوك والحضور والانطباع النفسي الذي يصاحبه.

ولهذا فالمرأة الواثقة لا تحتاج إلى مبالغة في استعراض جمالها.

ابتسامة صغيرة صادقة قد تكون أكثر جاذبية من ابتسامة مصطنعة تريد أن تقول: «انظروا إليّ».

والفرق بينهما أن الأولى نابعة من الداخل، أما الثانية فتحاول أن تحصل على قيمتها من الخارج.

الرجل الذي يبحث عن علاقة حقيقية غالبًا لا يريد امرأة تعيش طوال الوقت في معركة مع المرآة أو مع النساء من حولها. يريد امرأة تشعر بالأمان داخل جلدها، تعرف أن جمالها ليس مسابقة، وأنها لا تحتاج إلى أن تنتقص من امرأة أخرى حتى تشعر أنها جميلة.

وربما لهذا السبب تحديدًا يكون الجمال البسيط أكثر بقاءً.

بشرة تبدو صحية، مظهر هادئ، اهتمام بالنظافة والعناية، أناقة غير متكلفة، تفاصيل صغيرة تقول إن المرأة تحب نفسها وتعتني بها، دون أن تتحول حياتها كلها إلى محاولة لصناعة صورة مثالية.

فالإنسان بطبيعته يميل إلى ترجمة بعض علامات الصحة والحيوية إلى جاذبية، وهذا جزء من تفسير الانجذاب إلى المظهر النضر والحضور المتوازن. لكن الجمال الذي يستمر ليس هو الجمال الذي يصرخ كي يُرى، وإنما ذلك الذي يُرى بسهولة لأن صاحبه لا يحاول أن يثبت شيئًا.

ثم هناك شيء آخر قد يكون أكثر تأثيرًا مما نتخيل: الثبات الانفعالي.

المرأة التي تستطيع أن تغضب دون أن تهين، وأن تختلف دون أن تدمر، وأن تحزن دون أن تجعل الحزن سلاحًا، وأن تتحدث عن احتياجاتها دون ابتزاز عاطفي، تمتلك جاذبية من نوع مختلف.

وكذلك الرجل.

فالرجل الذي يعرف كيف يحتوي غضب المرأة دون أن يحتقرها، وكيف يختلف معها دون أن يكسرها، وكيف يمنحها شعورًا بالأمان دون أن يحول الأمان إلى سيطرة، يمتلك هو الآخر جاذبية لا علاقة لها بالوسامة.

الجاذبية الحقيقية بين الرجل والمرأة ليست مجرد عين أعجبت بعين، وإنما نفس وجدت في نفس أخرى شيئًا يشبهها ويكملها ويطمئنها.

ولهذا فإن المرأة التي تريد أن تعرف سر جمالها في عين الرجل، ربما عليها أن تسأل نفسها سؤالًا مختلفًا: هل أنا أحاول أن أكون جميلة فقط، أم أنني أحاول أن أكون امرأة جميلة من الداخل أيضًا؟

لأن الإغراء يستطيع أن يجذب النظر، لكنه ليس بالضرورة قادرًا على الاحتفاظ بالقلب.

والمرأة التي تجعل كل قيمتها في قدرتها على لفت الأنظار قد تنجح في الحصول على الانتباه، لكنها ليست بالضرورة المرأة التي يبحث عنها رجل يريد أن يعيش معها.

أما الرقي والحياء، فهما لا يعنيان أن تختفي المرأة أو تخجل من جمالها، وإنما أن تعرف كيف تحترم جمالها وتحمي خصوصيته. أن تفهم أن الجاذبية ليست في كشف كل شيء، وإنما أحيانًا في المساحة التي تتركها المرأة للخيال، وفي الطريقة التي تجعل بها حضورها راقيًا دون أن يكون مستعرضًا.

الرجل الذي يريد شريكة حياة لا يبحث فقط عن امرأة جميلة عندما يراها، وإنما عن امرأة تظل جميلة وهو يعرفها أكثر.

وهذه هي أصعب مراحل الجمال وأصدقها.

أن يراها في لحظات غضبها، وفي تعبها، وفي صمتها، وفي انشغالها، وفي أيامها التي لا تكون فيها في أفضل حالاتها، ثم يظل يجد فيها شيئًا يجذبه.

هنا يصبح الجمال علاقة، لا صورة.

ويصبح وجه المرأة أجمل لأن وراءه روحًا يعرفها الرجل ويحب تفاصيلها.

ربما لهذا توجد نساء يزداد جمالهن في عيون من يحبهن مع مرور السنوات، بينما يتراجع أثر جمال أخريات رغم أن ملامحهن لم تتغير كثيرًا.

لأن العين لا ترى وحدها.

القلب يشاركها الرؤية.

وعندما تحب المرأة نفسها، وتحترم عقلها، وتهتم بروحها، وتعتني بمظهرها دون أن تستعبدها صورتها أمام المرآة، يحدث شيء جميل جدًا: يبدأ الخارج في التعبير عن الداخل.

تصبح ابتسامتها أصدق، ونظرتها أهدأ، وحركتها أكثر ثقة، وكلامها أكثر اتزانًا، وحضورها أكثر امتلاءً.

فتصبح جميلة دون أن تبذل جهدًا كي تقنع أحدًا بذلك.

وفي النهاية، ربما لا يكون سر جمال المرأة في أن تكون أجمل امرأة في عيون كل الرجال، فهذا مستحيل أصلًا.

سر جمالها أن تكون هي المرأة التي يرى فيها الرجل الذي يحبها شيئًا لا يراه في غيرها.

امرأة يعرف ملامحها، لكنه لا يمل من النظر إليها.

يسمع ضحكتها، لكنه لا يعتاد دفئها.

يعرف عيوبها، لكنها لا تسقط من عينيه بسببها.

وقد لا يستطيع أن يشرح تمامًا لماذا يحبها، ولا لماذا يراها أجمل كلما اقترب منها أكثر.

وهنا تحديدًا يولد ذلك النوع النادر من الجمال...

جمال يراه الرجل، ولا يعرف كيف يشرحه.