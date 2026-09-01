قبل الأم .. جمال شعبان يوجه رسالة مبكية لـ نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ياسمين، ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، رحلت خلال الأيام الماضية، موضحًا أن نجلاء فتحي من نجوم مصر الكبار.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه من الوجع الشديد أن ترحل الابنة قبل الأم، داعيًا الله للفنانة نجلاء فتحي بالصبر.

ولفت إلى أن الموت كله وجع، لكن الأصعب أن يدفن الأب أو الأم أحد أبنائه، مطالبًا الجميع بالدعاء لأسرة الفقيدة بالصبر.

وأشار إلى أن من الأمور التي لفتت انتباهه استغلال البعض للمواقف الصعبة من أجل السيطرة على الترند، معلقًا: «في ناس في العزاء تفضل تسأل: هي ماتت بإيه؟ ولا تهتم بتقديم التعازي».

وأوضح أنه يجد أشخاصًا يوجهون أسئلة صعبة إلى والد الراحلة، وأن البعض يسأله عن سبب الوفاة بدلًا من تقديم التعازي.

وتابع: «الفقيدة انتقلت إلى الرفيق الأعلى، وبعض الأشخاص بيفصصوا في الأشياء الصعبة، وفيه أشخاص جلدة، وتسأل في أشياء خارج الإطار».

وفي وقت سابق كتب الدكتور جمال شعبان طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف فيه سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.

وكتب جمال شعبان: “بالسكتة القلبية.. ياسمين سيف، البنت الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي في ذمة الله، رحمة الله عليها، ولأهلها خالص عزائي”.