«بلاش تحرموا الأكل على الناس».. جمال شعبان يهاجم مروجي الشائعات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك بعض الأشخاص يروجون معلومات غير صحيحة عن بعض الأطعمة، ومنها أن البيض والدواجن ضاران بالصحة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن البيض يمثل وجبة مهمة للأطفال والبالغين وكبار السن، لأنه يحتوي على بروتين كامل، إلى جانب الأملاح والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

ولفت إلى أن تناول اللبن مفيد أيضًا للجسم، مطالبًا المواطنين وبعض الأشخاص بعدم تحريم الأطعمة المتاحة للمواطنين، والتي جعل الله فيها فوائد عديدة للجسم.

وأشار إلى أنه يستغرب من الأشخاص الذين ينشرون معلومات غير علمية، موضحًا أن البيض يتم طهيه في مياه مغلية، وكذلك الدواجن، مؤكدًا أن الدواجن والبيض من الأطعمة المفيدة للجسم.

وأوضح أنه لا توجد هرمونات في الدواجن والبيض، مؤكدًا أن جميع الأطعمة التي أحلها الله مفيدة للجسم، مطالبًا المواطنين بعدم نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة عن الأطعمة.