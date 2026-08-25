احذر الفشل الكلوي والأزمات القلبية.. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول أدوية الكوليسترول يكون مفيدًا لمرضى ارتفاع الكوليسترول، موضحًا أن المواطن قد يكون سليمًا ويمشي في الشارع، وفجأة يصاب بأزمة قلبية، وقد يكون ذلك بسبب الكوليسترول.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أي دواء تكون له أعراض جانبية، وأن الدواء إذا لم تكن له أعراض جانبية، فهو ليس دواءً.

ولفت إلى أن تناول أي دواء يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، لأن هناك مشكلات صحية قد يتعرض لها المواطنون في حالة تناولهم أدوية دون إشراف طبي.

وأشار إلى أن من أكثر الأدوية التي قد تكون خطورة عند استخدامها بشكل خاطئ المضادات الحيوية، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص قد يفقدون حياتهم بسبب تناول الأدوية بطريقة غير صحيحة أو دون توصية من الطبيب.

فشلًا كلويًا

وأوضح أن هناك مضادات حيوية قد تسبب فشلًا كلويًا، وأن المواطنين عليهم الحذر من هذا الأمر، مؤكدًا أن المضادات الحيوية يتم تناولها بكميات معينة وخلال فترة زمنية محددة، وفقًا لتوصيات الطبيب وحالة كل مريض.