4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك ارتفاعًا في نسب حالات الوفاة بسبب التوقف القلبي المفاجئ، موضحًا أن السكتة القلبية أصبحت من أبرز أسباب الوفاة المفاجئة، وتغتال الكثير من الشباب، مشيرًا إلى وجود أسباب وراء ذلك، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر.

4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك أبحاثًا أجريت لمعرفة أسباب السكتات القلبية، موضحًا أن هذه الأسباب تتلخص في 4 عوامل رئيسية.

ولفت إلى أن التدخين والتوتر والزعل والسمنة تمثل أسبابًا رئيسية لانتشار حالات الموت المفاجئ، مشيرًا إلى أن التدخين، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، يُعد من العوامل التي تسبب مشكلات بالقلب.

وأشار إلى أن جميع أنواع السجائر تمثل خطرًا على صحة القلب، مؤكدًا أن التوتر أيضًا من العوامل التي قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات قلبية.