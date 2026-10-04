إسبانيا تواصل الهيمنة .. ثلاثية جديدة تُسقط التشيك في دوري الأمم الأوروبية

واصل منتخب إسبانيا عروضه القوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات، عقب تغلبه على ضيفه منتخب التشيك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وأقيمت المواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، حيث فرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق نجمه الشاب لامين يامال، الذي هز شباك التشيك في الدقيقة السادسة.

وعزز «الماتادور» تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أضاف رودري الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليخرج المنتخب الإسباني من الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التشيكي العودة إلى المباراة، وتمكن جيري سلاما من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 69، لتزداد الإثارة خلال الدقائق الأخيرة.

وتلقى المنتخب التشيكي ضربة قوية في الدقيقة 85، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاديسلاف كرييتشي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي، ليحسم اللقاء بهدف ثالث عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 89، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض وحصدهم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 9 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بينما ظل منتخب التشيك دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.