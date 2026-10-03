منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 27 بالفوز على عمان

نجح منتخب الإمارات في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بعد الفوز على منتخب عمان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وسجل عثمان كامارا هدف التقدم لصالح منتخب الإمارات في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة حاسمة من مامادو كوليبالي، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يواجه منتخ بالإمارات نظيره منتخب السعودية في المباراة النهائية.

وحاول منتخب عمان العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة، إلا أن المنتخب الإماراتي حافظ على تقدمه حتى إطلاق صافرة النهاية.

وأعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الإمارات وعمان التشكيل الأساسي الذي سيخوض به كل منتخب المباراة، وجاء كالتالي:

تشكيل الإمارات أمام عمان

تشكيل عمان أمام الإمارات

مشوار الإمارات وعمان في خليجي 27

نجح المنتخب الإماراتي في حجز مكانه بالدور نصف النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب قطر، وذلك بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

في المقابل، تأهل منتخب عمان إلى المربع الذهبي بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإماراتي في مواجهة مرتقبة.