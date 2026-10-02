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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب عمان قبل مواجهة الإمارات: لا مستحيل في كرة القدم

طارق السكتيوي
طارق السكتيوي
حمزة شعيب

 

أكد المغربي طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب عُمان، أن فريقه يستعد بقوة لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، مشددًا على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

وجاء تأهل منتخب عُمان إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الكويت بنتيجة 3-1، قبل أن يحسم المنتخب بطاقة التأهل عبر القرعة بعد تساويه مع العراق في النقاط وفارق الأهداف.

السكتيوي: الجميع توقع خروج عُمان

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الكل كان يتوقع خروج عُمان، وأنا لدي خبرة كبيرة كمدرب، وأقول إنه لا مستحيل في كرة القدم».

وشدد المدير الفني المغربي على ضرورة تحمل الجهاز الفني مسؤولية الانتقادات، بعيدًا عن تحميل اللاعبين الضغوط، قائلًا: «أنا أتحمل الانتقادات وعدم توجيهها للاعبين المحترمين».

مدرب عُمان: لاعبونا الشباب يحتاجون الدعم

وأضاف السكتيوي: «في الصعوبات تظهر الكثير من القوة، وهناك الكثير من اللاعبين الشباب يحتاجون إلى الصبر والدعم، وأمامهم مستقبل كبير».

ويخوض منتخب عُمان مواجهة الإمارات في نصف النهائي، بعدما نجح السكتيوي في قيادة الفريق إلى المربع الذهبي، في ظل مشروع يستهدف بناء منتخب قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وتقام مباراة عُمان والإمارات في نصف نهائي «خليجي 27» يوم السبت، حيث يسعى المنتخب العُماني لمواصلة مشواره في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية.

السكتيوي طارق السكتيوي الإمارات خليجي 27 كأس الخليج عُمان

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