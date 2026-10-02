رسميًا.. تشاد والدوري الأسباني في شراكة استراتيجية لتطوير كرة القدم التشادية

أعلنت تشاد و«لا ليغا» عن تحالف استراتيجي يمتد لعدة سنوات بهدف تطوير وتحديث منظومة كرة القدم في البلاد، في مشروع يقوده من الجانب التشادي ناير أبكار، وزير الشباب والرياضة.

وتشمل الشراكة عددًا من المحاور الرئيسية :

إطلاق حملة وطنية لاكتشاف المواهب في مختلف أنحاء تشاد.

إنشاء أكاديمية وطنية لكرة القدم مع تقديم الدعم والخبرة اللازمة لتطويرها.

تكوين المدربين والمسؤولين والإداريين وفق أساليب ومعايير حديثة.

العمل على تطوير واحترافية الدوري التشادي ورفع مستوى تنظيمه.

نقل خبرات «لا ليغا» الإسبانية وأساليبها الحديثة في تطوير كرة القدم.

المشروع لا يقتصر على مبادرات قصيرة المدى، بل يستهدف إحداث تحول تدريجي ومستدام في البنية الكروية التشادية، من اكتشاف المواهب وتكوينها إلى تطوير المسابقات والمنظومة الإدارية ..