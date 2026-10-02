حسني عبد ربه: قائد المنتخب الذراع الأيمن للمدير الفني.. ولو خسرته خسرت غرفة الملابس

أكد حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر السابق، أن قائد الفريق يمثل دورًا مهمًا في دعم المدير الفني داخل وخارج الملعب، مشددًا على ضرورة وجود علاقة قوية بين قائد المنتخب والجهاز الفني.

وقال حسني عبد ربه، خلال تصريحات تلفزيونية: «أرى أن قائد الفريق هو الذراع الأيمن للمدير الفني، ولابد أن يكون قريبًا منه داخل الملعب وخارجه، وهذا ما نطلبه بين محمد صلاح وحسام حسن».

وأضاف: «غرفة الملابس هي أساس كرة القدم، ولو خسرت القائد خسرت غرفة الملابس»، مؤكدًا أهمية دور القائد في الحفاظ على حالة الاستقرار والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز جميع العناصر والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الانسجام قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة الأربعاء الماضي، قادمة من جنوب السودان، عقب ختام معسكرها الخارجي، وواصل الفريق استعداداته للمواجهة الودية في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد المنتخبات المميزة في القارة الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، ومنح الفرصة لأكثر من لاعب وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة، ضمن خطة الاستعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.