لما بيغيب بنحس بفرق.. حسني عبد ربه يكشف تطور مروان عطية مع الأهلي

أشاد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالتطور الذي طرأ على مستوى مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن غيابه يظهر تأثيره داخل الفريق.

وقال حسني عبد ربه، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب أون»: «مروان عطية لما بيغيب بنحس بفرق، طوّر من نفسه، في بدايته مع الاتحاد كان بيلعب بالعرض كتير ولورا كتير».

وأضاف: «النهاردة بقيت دايمًا تشوفه بيودي انفرادات وبيلعب لقدام وبوش رجله، دي حاجة تُحسب له».

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.