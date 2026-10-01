في اليوم العالمي لها.. اكتشف تأثيرات القهوة على الجسم | الفوائد والأضرار

- القهوة تحرق الدهون وتحارب الاكتئاب

- احترس الافراط فى القهوة يسبب زيادة ضربات القلب

تحتفل مختلف الدول بـ اليوم العالمي للقهوة فى الأول من شهر أكتوبر من كل عام، حيث تعد من أشهر المشروبات الشعبية ويتناولها ملايين البشر صباحاً ومساءً لذا من المهم معرفة تأثيراتها على الجسم.

وكان يعتقد فى الماضي أن القهوة مجرد مشروب ضار بالصحة يجب الامتناع عن تناولها تماما ولكن أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أنها سلاح ذو حدين فهى تمتلك عدد كبير من الفوائد بجانب الأثار الجانبية والأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.

ووفقا لما جاء في موقع WebMDنكشف لكم تأثيرات القهوة على الجسم سواء السلبية أو الإيجابية

فوائد القهوة

أثبتت الابحاث العلمية أن تناول القهوة بكميات معتدلة وبدون إضافات صناعية يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية، أبرزها:

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن تناول القهوة باعتدال يساهم في تحسين المزاج العام وتقليل احتمالات الإصابة بالاكتئاب وذلك بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.

دعم صحة القلب

تشير بعض المتابعات الطويلة الأمد إلى أن الاستهلاك المعتدل قد يرتبط بانخفاض طفيف في خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تحفيز الأيض وحرق الدهون

يساعد الكافيين في تنشيط عملية التمثيل الغذائي (الأيض) ومساعدة الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر خلال التمارين.

حماية صحة الدماغ

تساهم العناصر الموجودة في القهوة في دعم الوظائف الإدراكية والحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

أضرار القهوة

بالرغم من فوائد القهوة إلا أن الإكثار فى تناولها يتسبب فى المعاناة من بعض المشكلات الصحية، أبرزها ما يلي:

تأثيرات على امتصاص المعادن

الإفراط في القهوة قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم إذا تم تناولها بالتزامن مع الوجبات الغذائية.

حرقة المعدة واضطرابات الهضم

تساعد القهوة في ارتخاء العضلة العاصرة للمريء لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة أو عسر الهضم.

اضطرابات نبضات القلب

قد يلاحظ بعض الأفراد تسارعاً مؤقتاً أو خفقاناً في القلب عند تناول كميات كبيرة تتجاوز الحد المعتاد من الكافيين.

زيادة التبول

نظرًا لكون الكافيين مدراً طبيعياً للبول، فقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى الحاجة المتكررة للذهاب إلى الحمام وزيادة خطر الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل بالماء.