البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على محطة الكهرباء في المدينة المنورة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية والذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاك صارخ لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة وليس أمن المملكة العربية السعودية فقط.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، لن تنال من قدرة المملكة على حماية مقدراتها و أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة ورفض هذه الأعمال الإجرامية ومواجهة كل أشكال الإرهاب ومحاسبة مرتكبيها والجهات التي تقف خلفها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار.