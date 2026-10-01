أفضل طرق علاج الأرق واستعادة النوم الهادئ

يعد الأرق اضطرابا شائعا في النوم يجعل من الصعب النوم، أو الاستمرار فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرا جدا غير قادر على العودة للنوم مرة أخرى.

ويعتمد علاج الأرق عادة على معالجة الأسباب الكامنة، ويبدأ غالبا بتغييرات في نمط الحياة والعادات اليومية قبل اللجوء إلى الأدوية.

العلاجات السلوكية والنفسية

تعتبر التقنيات السلوكية العلاج الأكثر فعالية واستدامة لعلاج الأرق المزمن على المدى الطويل:

العلاج المعرفي السلوكي للأرق (CBT-I): برنامج مثبت علميا يساعدك على تحديد وتغيير الأفكار السلبية والسلوكيات التي تقف عائقا أمام النوم، ويعد العلاج الأساسي الموصى به من قبل الأطباء.

التحكم في المثيرات (Stimulus Control): إعادة تدريب الدماغ لربط سريرك وغرفتك بالنوم فقط، وذلك بمغادرة السرير إذا لم تستطع النوم خلال 20 دقيقة والقيام بنشاط هادئ حتى تشعر بالنعاس.

تقييد النوم (Sleep Restriction): تقليل الوقت الذي تقضيه مستلقيا في السرير دون نوم لزيادة رغبة الجسم في النوم العميق تدريجيا.

تدريب الاسترخاء: ممارسة تقنيات مثل التنفس العميق، استرخاء العضلات التدريجي، أو التأمل لتهدئة الجهاز العصبي قبل النوم.

تحسين عادات النوم

الالتزام بجدول منتظم: الاستيقاظ والنوم في نفس المواعيد تماما كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لضبط ساعة الجسم البيولوجية.

تهيئة بيئة نوم مثالية: جعل غرفة النوم مظلمة تماما، هادئة، وذات برودة معتدلة ومريحة.

الابتعاد عن الشاشات ليلا: إيقاف استخدام الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والتلفاز لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يثبط إفراز هرمون الميلاتونين.

تجنب المنبهات والكافيين: الامتناع عن تناول القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية في فترة ما بعد الظهر والمساء.

مراقبة وجبات العشاء: تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة أو الحارة قبل النوم مباشرة، ويكفي تناول وجبة خفيفة إذا لزم الأمر.

المكملات الغذائية والأدوية

الميلاتونين (Melatonin): مكمل غذائي يساعد على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية، ويكون مفيدا بشكل خاص في حالات اضطرابات رحلات السفر الطويلة أو اضطرابات النوم المؤقتة.

مساعدات النوم المتاحة دون وصفة طبية: تحتوي عادة على مضادات الهيستامين، ولكن ينصح باستخدامها لفترات قصيرة فقط وتحت إشراف طبي لتجنب الاعتياد أو النعاس الصباحي.

الأدوية الموصوفة: في حالات الأرق الحاد، قد يصف الطبيب أدوية منومة لفترة محددة ومراقبة طبية لمنع الاعتماد عليها ولضمان السلامة العامة.