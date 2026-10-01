تصعيد خطير.. إثيوبيا: إغلاق سفارتنا في إريتريا وطرد دبلوماسيين من أديس أبابا

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إغلاق سفارة أديس أبابا في أسمرة بزعم الأعمال العدائية التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها "قررت وزارة الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إغلاق سفارتها في أسمرة، إريتريا، وذلك رداً على الأعمال العدائية والعدوانية المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا".

وأضاف البيان أن الخارجية الإثيوبية أعلنت أن عشرة دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا "أشخاص غير مرغوب فيهم" لتورطهم في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا زعمها.

وتابع البيان الإثيوبي "يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين مغادرة إثيوبيا في غضون 48 ساعة".

وقال "تحث إثيوبيا الحكومة الإريترية على وقف جميع الأعمال التي تتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، وتُقدّر إثيوبيا علاقاتها التاريخية والثقافية القوية وروابطها الشعبية مع إريتريا، كما تضع دائماً التعايش السلمي والاستقرار الإقليمي والتكامل على رأس أولوياتها. وتظل إثيوبيا ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات وبالعمل مع جميع دول القرن الأفريقي لتعزيز السلام الدائم والأمن والتكامل الإقليمي".