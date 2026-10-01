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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهروب من إثيوبيا.. إجلاء عشرات الإسرائيليين بعد اشتعال المواجهات المسلحة

إثيوبيا
إثيوبيا
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إجلاء 36 إسرائيلياً من المناطق التي تشهد نزاعاً في إثيوبيا، وذلك في ظل تجدد القتال في الشمال الذي أدى إلى تعطل حركة النقل وإثارة مخاوف أمنية لدى الرعايا الأجانب.

إجلاء الإسرائيليين من إثيوبيا

وذكر موقع "Ynetnews" العبري أنه تمت عملية الإجلاء بتنسيق بين وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارتها في أديس أبابا ووزارة شؤون الشتات، وبالتعاون مع عضو الكنيست "بنينا تامانو-شاتا" ورجل الأعمال الإسرائيلي "ليئور يسايس". 

ووفقاً للتقرير، فقد ساعد الجيش الإثيوبي في العملية ووفر الحماية الأمنية أثناء الإجلاء.

ولا يزال هناك أربعة إسرائيليين آخرين في مدينة لاليبيلا، الواقعة في إقليم أمهرة، وكان من المتوقع مغادرتهم البلاد عبر مروحية، حسبما ذكر موقع "Ynetnews". 

وأشار التقرير إلى أن نحو 20 إسرائيلياً كانوا قد علقوا في المدينة في وقت سابق بعد أن أدى تجدد القتال إلى توقف الرحلات الجوية وقطع الطرق البرية.

وصرح بعض الإسرائيليين العالقين لقناة "كان" (KAN) الإخبارية الإسرائيلية بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات في محيط "لاليبيلا"، رغم أن المدينة نفسها ظلت هادئة نسبياً. 

وأفادوا بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي ونقص في السيولة النقدية، معربين عن قلقهم بشأن كبار السن في المجموعة الذين قد يحتاجون إلى رعاية طبية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع الوضع وتنسق مع الأطراف المحلية لتقييم خيارات إجلاء الإسرائيليين من المناطق المتضررة.

وفي غضون ذلك، صرح مواطن إسرائيلي من أصل إثيوبي، يقيم في مدينة "اللد"، لموقع "والا" (Walla) الإخباري بأن أقاربه في مدينة "غوندار" يواجهون قيوداً على الحركة ومخاطر أمنية وسط التصعيد الأوسع نطاقاً. وأشار إلى أنباء عن مقتل أحد الجيران وتضرر منزل جراء إطلاق النار.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت تحذيراً يوم الجمعة تنصح فيه مواطنيها بتجنب السفر إلى إقليم "تيجراي"، وتحث الموجودين هناك بالفعل على الحد من التنقلات غير الضرورية وتجنب الاقتراب من المنشآت العسكرية وغيرها من المناطق التي قد تشهد توترات أو مواجهات.

كما علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى المطارات في مدن "ميكيلي" و"أكسوم" و"شاير" (Shire) وسط تجدد القتال.وأكد الجهاز أنه سيتم رصد الطائرات المسيرة غير المصرح لها واعتراضها.

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