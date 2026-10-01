في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المُرّخصة.



وأكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المُرخصة» بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم «عناصر جنائية شديدة الخطورة» بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المُرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع «4 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات «إتجار بالمخدرات، شروع فى قتل، سلاح نارى بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، هتك عرض» بنطاق محافظتى «الجيزة، الدقهلية»، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم «أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة – 6000 قرص مخدر – 58 قطعة سلاح نارى متنوعة».

وتُقدّر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بأكثر من 153 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









