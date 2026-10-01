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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيضات تصل إلى 30% .. الشرقية تتابع منافذ السلع المخفضة في أبو كبير

منفذ سلع
منفذ سلع
محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني ، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، والتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين، والالتزام بالأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من توافر السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام اللواء أ.ح محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بالتنسيق مع إدارة التموين، بتفقد منافذ دلتا ماركت والشركة العامة للسلع الغذائية أمام مجلس مدينة أبو كبير، للتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام العمل، حيث تم التأكد من طرح السلع بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ والالتزام بالأسعار المعلنة، ضمن مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستمرة لمدة ٦ أشهر.

أكد محافظ الشرقية، استمرار المتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتأكد من توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

الأشموني حازم الأشموني محافظ الشرقية المتابعة الميدانية ومنافذ بيع السلع توافر السلع الغذائية

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