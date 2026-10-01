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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: إشراك المستثمرين في تقييم الإصلاحات يساعد على تحديد احتياجاتهم بدقة

جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار
جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة نهال المغربل، المدير التنفيذي للمرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، لبحث التعاون في مجالات تقييم وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون يحدد مجالات العمل المشترك، بما يشمل إعداد الدراسات وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات الاستثمارية، والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص.

تقييم أثر الحوافز الموجهة للمستثمرين

واستعرض الجانبان فرص إعداد دراسات تطبيقية لتقييم أثر الحوافز الموجهة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والمدد الزمنية للحصول على الخدمات، والتوسع في ميكنتها وإتاحتها إلكترونيًا، وقياس نتائج هذه الإجراءات.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أهمية آليات التقييم في إطار إعداد استراتيجية الهيئة للفترة 2026-2030، مشيرًا إلى أهمية قياس نتائج السياسات والإجراءات بصورة موضوعية ومنهجية، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد مجالات التطوير.

كما أكد أهمية الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرًا إلى بحث إشراك المستثمرين في تقييم الإصلاحات وتحديد التحديات ذات الأولوية واحتياجاتهم.

وبحث الجانبان إمكانية تطوير نموذج للتعاون بين الهيئة والمرصد والقطاع الخاص، إلى جانب التعاون في التدريب وبناء القدرات في مجالات تقييم السياسات وقياس الأثر ومنهجيات المتابعة.

رئيس هيئة الاستثمار المرصد المصري للتقييم بيئة الاستثمار المستثمرين القطاع الخاص

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