رئيس هيئة الاستثمار: تمكين المرأة اقتصاديًا جزء أساسي من معادلة النمو و التنافسية

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حضور المرأة في مواقع القيادة لم يعد مجرد رسالة للتمكين، وإنما أصبح جزءا أساسيا من معادلة النمو والتنافسية وصناعة القرار الاقتصادي.

وقال عوض، خلال مشاركته نيابة عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب بمقر جامعة الدول العربية، إن تمكين المرأة اقتصاديا يجب أن يتجاوز مفهوم المشاركة إلى التأثير والقيادة وصناعة القيمة، باعتبارها شريكا أساسيا في ريادة الأعمال وقيادة الشركات والاستثمار والصناعة والتصدير والتكنولوجيا وصناعة القرار.

وأضاف أن أهمية الاجتماع تكمن في تحويل الحوار وتبادل الأفكار إلى شراكات حقيقية، والشراكات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو مستدام، بما يعزز دور المرأة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الاقتصادات العربية.

وأوضح أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية بما يعزز مكانتها كقاعدة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين نوعية الاستثمارات وليس فقط زيادة حجمها، بما يسهم في نقل التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد أن تطوير تجربة المستثمر يمثل محورا رئيسيا من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الرقمنة وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس وتسريع إجراءات حل مشكلات المستثمرين، مشددا على أن الشراكة تمثل عنوانا رئيسيا للمرحلة المقبلة عبر تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.