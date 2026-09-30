غزة تواصل النزيف.. 5 شهداء و15 مصابًا في ضربة إسرائيلية بتل الهوا

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب 15 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء استهداف مركبة في منطقة تل الهوا بمدينة غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية ومصادر محلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات استطلاع إسرائيلية استهدفت مركبة تجر عربة، أثناء توجهها نحو وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضافت المصادر أن أشلاء الضحايا تناثرت على مساحة واسعة من المكان، قبل أن تتولى سيارات الإسعاف نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى القدس.

وأكدت مصادر محلية أن من بين الشهداء عمار الشرافي، شقيق مراسل قناة الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي.