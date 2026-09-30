أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

تشهد معظم أنحاء الجمهورية أجواءً خريفية مستقرة، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، وسط ظهور بعض السحب وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق

وقال محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية على أغلب المناطق، موضحًا أن درجات الحرارة تقترب من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الطقس يتسم بالاستقرار مع ظهور بعض السحب، مشيرًا إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق أمس.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، لافتًا إلى وجود أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط للرياح

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض، بالتزامن مع نشاط للرياح، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

ارتفاعات طفيفة متوقعة مع بداية الخريف

وأكد القياتي أن بداية فصل الخريف قد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على فترات، إلا أن هذه الارتفاعات تكون مؤقتة، قبل أن تعود الأجواء إلى معدلاتها وطبيعتها المعتادة.