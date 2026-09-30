«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة للحفاظ على الوطن وترسيخ الوعي

أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة، المقررة بعنوان «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، ستتناول أهمية الحفاظ على الوطن وترسيخ الوعي ومواجهة كل صور التشكيك وتزييف الوعي، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة تؤكد أن حب الوطن فطرة سليمة وغريزة إنسانية متأصلة، وأن المحافظة على الوطن ومقدراته من المقاصد الشرعية المعتبرة.

وتشدد على أن صون مكتسبات الوطن وتاريخه أمانة تتوارثها الأجيال، وأن حماية أرضه والتصدي لمحاولات العبث بمقدراته أو إثارة الفتن مسئولية جماعية مشتركة.

وتدعو الخطبة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتحذر من التناحر ومن هدم المؤسسات، وتحث على مواجهة دعوات التشكيك والفرقة والتشاؤم. كما تشير إلى أن الأوطان تُبنى بالإتقان والعمل المخلص وروح التفاهم، لا بالأقوال العابرة.

واستشهدت الخطبة بوصية النبي ﷺ بأهل مصر: «إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»، معتبرة أنها تستوجب الدفاع عن أمن مصر وصون عزتها.

وأكدت الوزارة أن بناء الإنسان الواعي، القادر على فهم التحديات والتعامل معها بعقل رشيد، يمثل الأساس الأهم لمستقبل الدولة، مشيرة إلى استمرار منابرها في تصحيح المفاهيم ودعم مسيرة البناء والتنمية.

تخصيص فقرة ضمن خطبة الجمعة لتوعية المواطنين

وفي السياق ذاته قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت دراسة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخصيص فقرة ضمن خطبة الجمعة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الدولة وتماسكها، والعمل على سرعة وضع التوجيه موضع التنفيذ.

آليات التنفيذ الفوري لتوجيهات الرئيس

وأوضح رسلان أن الوزارة تبحث حالياً آليات التنفيذ الفوري للتوجيه، تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من الجمعة بعد المقبلة على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن خطباء المساجد يتناولون بطبيعة الحال في خطبهم موضوعات تتعلق بحب الوطن والحفاظ عليه وصون استقراره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن تخصيص الفقرة يأتي في إطار الدور التوعوي للخطاب الديني، مع الحرص على أن تكون الرسائل المقدمة للمواطنين واضحة وهادفة، وتتناول أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع.

وأكد رسلان أن الوزارة تعمل على دراسة الموضوع بصورة عاجلة، بما يضمن سرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، إلى جانب وضع مضمون مناسب للفقرة التي سيتم تخصيصها ضمن خطبة الجمعة.

وأشار إلى أن توعية المواطنين بقيمة الوطن ومسؤولية الحفاظ على الدولة تمثل جانباً حاضراً في الخطاب الدعوي، وأن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا الجانب من خلال عمل مؤسسي ومنظم.