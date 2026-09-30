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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: دراسة عاجلة لتخصيص فقرة بخطبة الجمعة للحفاظ على الدولة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت دراسة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخصيص فقرة ضمن خطبة الجمعة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الدولة وتماسكها، والعمل على سرعة وضع التوجيه موضع التنفيذ.

آليات التنفيذ الفوري لتوجيهات الرئيس 

وأوضح رسلان أن الوزارة تبحث حالياً آليات التنفيذ الفوري للتوجيه، تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من الجمعة بعد المقبلة على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن خطباء المساجد يتناولون بطبيعة الحال في خطبهم موضوعات تتعلق بحب الوطن والحفاظ عليه وصون استقراره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن تخصيص الفقرة يأتي في إطار الدور التوعوي للخطاب الديني، مع الحرص على أن تكون الرسائل المقدمة للمواطنين واضحة وهادفة، وتتناول أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع.

وأكد رسلان أن الوزارة تعمل على دراسة الموضوع بصورة عاجلة، بما يضمن سرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، إلى جانب وضع مضمون مناسب للفقرة التي سيتم تخصيصها ضمن خطبة الجمعة.

وأشار إلى أن توعية المواطنين بقيمة الوطن ومسؤولية الحفاظ على الدولة تمثل جانباً حاضراً في الخطاب الدعوي، وأن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا الجانب من خلال عمل مؤسسي ومنظم.

الأوقاف خطبة الجمعة توعية المواطنين توجيهات الرئيس السيسي

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