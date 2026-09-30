قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الوحداتن وآليات التحويل.. بالفيديو الإجابة عن استفسارات المواطنين حول مشروع "بيت الوطن"
الصين تتهم تايوان بـ "تدنيس ذكرى الشهداء" بسبب انتقاداتها المتعلقة بتاريخ الحرب العالمية الثانية
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
تراجع مفاجئ للدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أمس.. وصل لكام في 13 بنكًا
رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي
وكيل تشريعية النواب: مشروع تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية
الخبز السياحي أمام اختبار التكلفة.. هل ترتفع الأسعار بعد طلب المخابز؟.. التموين ترد
عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
إيمان طلعت

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الممارسات الاستفزازية والمتطرفة على المسجد الأقصى 

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية والمتطرفة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة وما يرافقها من تحريض على الكراهية والعنف، ومحاسبة المتورطين فيها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الحرم القدسي الشريف.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته، والعمل على وقفِ هذه الانتهاكات، وإيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس حكماء المسلمين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد