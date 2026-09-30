مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الممارسات الاستفزازية والمتطرفة على المسجد الأقصى

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية والمتطرفة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة وما يرافقها من تحريض على الكراهية والعنف، ومحاسبة المتورطين فيها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الحرم القدسي الشريف.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته، والعمل على وقفِ هذه الانتهاكات، وإيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.