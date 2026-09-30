بداية من غدٍ.. الداخلية تعلن إحراءات التراخيص الجديدة بجميع وحدات المرور| فيديو

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:

- تطبيق نظام الشباك الواحد فى إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقاً لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكترونى.

- عدم دفع أى مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أى مسمى عدا المخالفات المرورية التى تصدر من نيابة المرور.

- إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق – حقيبة الإسعافات – المثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص.

- سيبدأ التشغيل التجريبى بالإجراءات الجديدة إعتباراً من الخميس الموافق الأول من أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

- ومن شأن تطبيق تلك الإجراءات تحقيق إنخفاض لقيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص.

