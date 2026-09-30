السفير الألماني بالقاهرة: برلين تقدر دور مصر الحكيم باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة

قال يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة، إنّ ألمانيا تقدر الدور المصري الحكيم للغاية باعتبار مصر ركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية استقرار الشرق الأوسط بما يشمل مصر ودول الجوار والسودان وليبيا والبحر الأحمر وقناة السويس.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ بلاده ترى أنّ مصر تنتهج سياسة حكيمة ومسؤولة للغاية في هذا الصدد وتستند إلى مبادئ مشتركة، بينها سيادة القانون والوضوح وإمكانية التنبؤ واحترام دول الجوار وتعزيز علاقات حسن الجوار.

وأوضح السفير الألماني أنّ جميع مجالات الشراكة بين البلدين تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، مشيرًا إلى التعاون السياسي والتعاون في مجال الأعمال، خاصة أنّهما المجالان الأبرز اللذان تتوافر فيهما فرص أكبر لتعزيز التعاون خلال السنوات المقبلة.