مفاجأة مدوية قبل القمة.. معتمد جمال يجهز ورقة غير متوقعة في الزمالك.. إيه الحكاية؟

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تجهيز أوراقه الخاصة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي بعدما دخل التونسي أحمد الجفالي دائرة الحسابات بقوة عقب عودته إلى التدريبات الجماعية وانتهاء المرحلة الأساسية من برنامجه التأهيلي.

ويبدو أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك يتعامل مع فترة التوقف الحالية باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجهيز العناصر التي يمكن أن تمنحه حلولًا إضافية قبل استئناف المنافسات خاصة مع اقتراب موعد القمة المقرر لها 11 أكتوبر المقبل.

ويبرز اسم أحمد الجفالي ضمن هذه الحسابات في ظل رغبة الجهاز الفني في منحه فرصة تدريجية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستعانة به في المباريات الرسمية.

الجفالي.. ورقة هجومية جديدة

عودة الجفالي للتدريبات الجماعية جاءت بعد فترة من العمل التأهيلي بعدما انضم اللاعب إلى فترة إعداد الزمالك متأخرًا وهو ما دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج خاص لتجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل السماح له بالمشاركة بصورة كاملة.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب التونسي على فرصة خلال المباراة الودية المقبلة أمام الشرقية إنبي والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر في اختبار مهم لمدى وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للجفالي لأنها قد تمنحه أول فرصة فعلية للحصول على دقائق لعب بعد عودته كما تسمح للجهاز الفني بتقييم حالته قبل الانتقال إلى المباريات الرسمية.

ولا تبدو مشاركة الجفالي أمام الأهلي محسومة حتى الآن لكن دخوله حسابات الجهاز الفني مبكرًا يعكس رغبة الزمالك في امتلاك أكثر من حل هجومي قبل القمة.

رحيل بيزيرا يفتح الباب أمام الجفالي

تأتي عودة الجفالي في توقيت مهم بالنسبة للزمالك خصوصًا بعد رحيل البرازيلي خوان بيزيرا الذي كان يشغل مركز الجناح الأيمن ويمنح الفريق أحد الحلول الأساسية في الثلث الهجومي.

ومع غياب بيزيرا عن حسابات الفريق أصبح الجهاز الفني بحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الخط الأمامي وهو ما يجعل الجفالي أحد الأسماء المرشحة للحصول على فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اللاعب التونسي القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي وهو ما يمنحه ميزة إضافية بالنسبة للجهاز الفني خاصة في المباريات التي تحتاج إلى تغيير طريقة اللعب أو منح الجناحين أدوارًا مختلفة أثناء اللقاء.

ومن هنا لا يتعامل معتمد جمال مع الجفالي باعتباره مجرد لاعب عائد من الإصابة أو التأهيل وإنما باعتباره أحد الخيارات التي يمكن البناء عليها خلال الموسم خصوصًا إذا نجح في استعادة جاهزيته سريعًا.

ودية الشرقية إنبي.. الاختبار الأول

كان الجفالي قد غاب عن الودية الأولى للزمالك أمام مودرن سبورت والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي تدريجي.

لكن الصورة تبدو مختلفة الآن بعدما عاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية وأصبح قريبًا من الحصول على أول فرصة للمشاركة في المباريات منذ عودته.

وتعد مواجهة الشرقية إنبي بمثابة اختبار عملي بالنسبة للجفالي والجهاز الفني في الوقت نفسه؛ فاللاعب يحتاج إلى استعادة حساسية المباريات تدريجيًا بينما يريد الجهاز الفني معرفة مدى قدرته على تنفيذ الأدوار المطلوبة منه بعد فترة الغياب.

ومن المنتظر ألا تكون الدقائق التي سيحصل عليها اللاعب معيارًا وحيدًا للحكم عليه وإنما ستتم متابعة حالته البدنية ومدى قدرته على التحرك والضغط والمشاركة الهجومية قبل اتخاذ قرار بشأن الدفع به في المباريات الرسمية.

القمة ترفع سقف الطموحات

تزداد أهمية ملف الجفالي مع اقتراب مواجهة الأهلي خاصة أن الزمالك يدخل القمة وهو في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 13 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب الرصيد نفسه بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

وكان الزمالك قد حصد ثلاث نقاط جديدة في الجولة الخامسة بعد فوزه على غزل المحلة بهدف دون رد في الوقت الذي حقق فيه الأهلي الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين.

وبالتالي فإن مواجهة 11 أكتوبر لن تكون مجرد مباراة جماهيرية بين القطبين وإنما مواجهة تحمل أهمية مباشرة في سباق المنافسة على صدارة الدوري وهو ما يجعل امتلاك حلول هجومية إضافية أمرًا مهمًا بالنسبة للجهاز الفني للزمالك.