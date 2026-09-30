صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

كشف محمود شوقي، عن موقف كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كريم الدبيس لن يعود إلى التدريبات الجماعية قبل نحو 20 يومًا، وهو ما يعني غيابه عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، وتحمل المباراة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة المستمرة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم تغطية خاصة للمباريات، بمشاركة عدد من كبار المحللين الرياضيين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة في مجموعة التتويج.

وتمكن الأهلي من حسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق الفوز على غريمه التقليدي في آخر مواجهاتهما بالدوري.