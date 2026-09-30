عبدالله فاروق: فوز منتخب مصر على جنوب السودان جاء في توقيته

أكد عبدالله فاروق، لاعب الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة جاء في توقيت مهم، خاصة بعد التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وقال «فاروق»، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدّمه الإعلامي أحمد دياب عبر قناة «صدى البلد»، إن حسام حسن كان في حاجة إلى تحقيق هذا الانتصار من أجل استعادة الثقة بعد نتيجة مباراة أنجولا، مشيرًا إلى أن الفوز الكبير منح المنتخب دفعة مهمة في مشواره بالتصفيات.

وأشاد «فاروق» بالمستوى الذي ظهر عليه عمر مرموش خلال اللقاء، بعد ما نجح في تسجيل هدفين، مؤكدًا أن اللاعب استعاد ذاكرة التهديف وقدم أداءً جيدًا مع المنتخب.

كما تحدّث فاروق عن حمزة عبد الكريم، الذي سجّل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر، معتبرًا أن تسجيل الهدف الأول مع الفراعنة يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعب خلال الفترة المقبلة.