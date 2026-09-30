أول امرأة ترأس حكومة المغرب: لحظة تاريخية وسنشكّل حكومة على قدر تطلعات الملك والشعب

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري أن حكومتها المقبلة ستكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والمواطنين المغاربة، واصفة تعيينها بـ "اللحظة التاريخية".

وقالت المنصوري عقب تكليفها، إنها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة، معتبرة أن ذلك مبعث فخر لها ولنساء المغرب كافة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة مهمة، خاصة بالنسبة للشباب، مشددة على أن الحكومة الجديدة ستقدم برنامجاً يتضمن حلولاً حقيقية وواقعية تلبي انتظارات المواطنين.

مشاورات لتشكيل الحكومة

وأعلنت المنصوري بدء مشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتولى تنسيق قيادته الجماعية، ثم فتح المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء

وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بالقصر الملكي في الرباط.

وكلف الملك المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للفصل 47 من الدستور، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وبهذا التعيين، دخلت المنصوري تاريخ المملكة كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية.