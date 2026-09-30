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إيرادات السياحة تقفز 30% .. مصر تحقق 17.5 مليار دولار في 9 أشهر | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إيرادات السياحة تقفز 30% .. مصر تحقق 17.5 مليار دولار في 9 أشهر | تفاصيل

الأهرامات
الأهرامات
ريم المريسي

سجّل قطاع السياحة المصري قفزة جديدة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت الإيرادات السياحية بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة التوسع في الطاقة الفندقية ورفع أعداد السائحين.

وتأتي الزيادة في الإيرادات بالتزامن مع استمرار نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، رغم التحديات والتوترات الإقليمية، مع توجه حكومي لزيادة قدرة القطاع على استقبال أعداد أكبر خلال السنوات المقبلة.

17.5 مليار دولار في 9 أشهر

وأعلن وزير السياحة والآثار أن إيرادات السياحة المصرية ارتفعت بنحو 30% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، وهو مستوى يقترب من إجمالي الإيرادات التي حققها القطاع خلال عام 2025 بالكامل.

وكانت الإيرادات السياحية قد سجلت نحو 13.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة القطاع خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

كم سائحًا زار مصر؟

وبالتوازي مع ارتفاع الإيرادات، استقبلت مصر نحو 13.6 مليون سائح منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر، وفق تصريحات الوزير، مع استهداف الوصول إلى نحو 20 مليون سائح بنهاية 2026.

وكانت أعداد السائحين قد بلغت 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 12.2 مليونًا خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات حكومية.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار ارتفاع الحركة السياحية، بينما يأتي نمو الإيرادات بوتيرة أكبر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية متوسط إنفاق السائح ومدة الإقامة ونوعية المنتجات والخدمات السياحية التي يقبل عليها الزائرون.

مصر تحتاج 420 ألف غرفة جديدة

ومع زيادة أعداد السائحين، تواجه السوق الفندقية تحديًا يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أن مصر تحتاج إلى نحو 420 ألف غرفة فندقية إضافية للوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا.

وتعمل الدولة بالتوازي على إضافة غرف جديدة ودعم الاستثمارات الفندقية، بهدف استيعاب النمو المتوقع في حركة السياحة خلال السنوات المقبلة.

8 مليارات دولار في نصف عام

وكانت إيرادات السياحة قد وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، بحسب بيانات واردة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما وصفته الحكومة بمستوى قياسي جديد للقطاع.

وتزامن ذلك مع إضافة نحو 6 آلاف غرفة فندقية خلال الفترة، ضمن خطط رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البنية السياحية.

38 مليار دولار مستهدف 2030

وتسعى مصر إلى مواصلة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، إذ تستهدف رفع الإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030، بالتزامن مع خطط لزيادة أعداد السائحين والطاقة الفندقية وتنويع المنتجات والمقاصد السياحية.

ومع استمرار تدفق السائحين وزيادة الإيرادات، يتحول التحدي الرئيسي للقطاع من زيادة أعداد الزائرين فقط إلى توفير غرف وخدمات ومنتجات قادرة على استيعاب النمو وتحقيق عائد سياحي أكبر، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

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