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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تستعيد توازنها بثنائية أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
محمد سمير

حقق منتخب إنجلترا فوزًا مهمًا على حساب مضيفه التشيك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «فورتونا أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المنتخب الإنجليزي في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 47.

وواصل منتخب إنجلترا أفضليته، وتمكن هاري كين من تعزيز تقدم فريقه وإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 69، ليحسم الضيوف المواجهة لصالحهم بثنائية نظيفة.

رفع الفوز رصيد منتخب إنجلترا إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما بقي منتخب التشيك دون رصيد.

وجاء انتصار إنجلترا ليمنح الفريق فرصة لتعويض خسارته أمام إسبانيا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، في الوقت الذي كانت فيه التشيك تبحث عن رد فعل بعد خسارتها أمام كرواتيا 2-1.

إنجلترا التشيك دوري الأمم

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