إسبانيا تكتسح كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا على حساب كرواتيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولم يحتج المنتخب الإسباني سوى لدقيقتين لافتتاح التسجيل، بعدما نجح لامين يامال في هز شباك المنتخب الكرواتي ومنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

وحاول منتخب كرواتيا العودة إلى المباراة، وتمكن ديون درينا بيلجو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن إسبانيا ردت سريعًا بهدف ثانٍ عن طريق مارك بوبيل في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماتادور 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني سيطرته، وأضاف لامين يامال هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 63.

واختتم نيكو ويليامز رباعية إسبانيا في الدقيقة 90، ليحسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم بنتيجة 4-1.

رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققًا انتصاره الثاني على التوالي، بينما توقف رصيد كرواتيا عند 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب إنجلترا، فيما يتذيل منتخب التشيك الترتيب دون نقاط.

وكانت إسبانيا قد استهلت مشوارها بالفوز على إنجلترا 3-2، بينما حققت كرواتيا الانتصار على التشيك 2-1 في الجولة الأولى.

