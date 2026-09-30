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أحمد سليمان يفتح النار على وكيل «فتوح» بسبب الـ 700 ألف دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان يفتح النار على وكيل «فتوح» بسبب الـ 700 ألف دولار

احمد سليمان
احمد سليمان
سارة عبد الله

شنّ أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا على تصريحات وكيل أحمد فتوح، بشأن طلب النادي الحصول على 700 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “تصريحات الاستاذ سمير وكيل احمد فتوح ذكر فى برنامج اللعيب ان نادى الزمالك طلب 700 ألف دولار نظير انتقال فتوح.  لو عنده  حضرتك الشجاعة يقول مين من نادى الزمالك اللى طلب هذا المبلغ مقابل انتقال فتوح”.

وحسم نادي الزمالك موقفه من العرض الذي وصل إليه خلال الأيام الماضية للحصول على خدمات أحمد فتوح، بعدما قرر مجلس الإدارة رفض العرض والتمسك باستمرار الظهير الأيسر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.

نادي الزمالك أحمد سليمان أحمد فتوح وكيل أحمد فتوح

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