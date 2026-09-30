معتمد جمال يحدّد خطة الزمالك: الأساسيون أمام إنبي والناشئون لمواجهة «زد»

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جلسة معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبي الفريق خلال المران، والتي شهدت الحديث عن عدد من الملفات الخاصة بالفترة المقبلة.

وأوضح «الغندور» أن معتمد جمال أخطر اللاعبين بخوض مباراة إنبي الودية بالقوام الأساسي، على أن يمنح الفرصة لمجموعة أخرى من اللاعبين خلال الشوط الثاني.

وأضاف أن المدير الفني أكد للاعبي الزمالك خوض مواجهة زد في بطولة كأس الرابطة بالناشئين والشباب، ضمن خطة الجهاز الفني لمنح الفرصة للعناصر الصاعدة.

وأشار «الغندور» إلى أن معتمد جمال أكد للاعبين أيضًا أن المعسكر المطول استعدادًا لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري سيقام في القاهرة.