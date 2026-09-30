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إبراهيم حسن: لا تخافوا .. القادم أفضل وهدفنا التأهل كأول مجموعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: لا تخافوا .. القادم أفضل وهدفنا التأهل كأول مجموعة

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
سارة عبد الله

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفوز على منتخب جنوب السودان، يمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة، مشيدًا بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا أن الهدف هو التأهل كأول المجموعة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات: «مبروك للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية، المنتخب يدخل خطوة بخطوة على المباريات المهمة والحاسمة في تصفيات إفريقيا وكأس العالم».

وأضاف: «معنا مدير فني كبير جدًا يستطيع أن يعمل في كل الأجواء، ويقرأ كل مباراة بشكل جيد ويعرف قدرات لاعبيه، نعمل منذ 3 سنوات، واللاعبون يعملون بشكل جيد وتحت أي ظروف، وهدفنا أن نتأهل كأول مجموعة».

وتابع مدير منتخب مصر: «التركيز كان واضحًا على كل اللاعبين، وأقول للجماهير المصرية لا تخافوا، نعدهم أن المقبل سيكون أفضل ومعكم رجال، ولا يوجد أحد في الجهاز الفني لديه ضغينة لأي شخص، أي لاعب سيكون مفيدًا لمصر سيكون متواجدًا».

وتحدّث إبراهيم حسن عن الظروف المناخية خلال المباراة، قائلًا: «المباراة مقامة في درجة حرارة عالية، أكثر من لاعب مثل إمام عاشور جزمتهم ساحت، الشمس مع درجة الحرارة عالية جدًا».

إبراهيم حسن منتخب جنوب السودان منتخب مصر

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