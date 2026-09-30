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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسين عموتة يحسم مصير رضا سليم من الاستمرار مع الأهلي

رضا سليم
رضا سليم
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير اللاعب رضا سليم من الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الحسين عموتة طلب رحيل رضا سليم في يناير وأكد أنه اللاعب خارج حساباته الفنية بشكل نهائي”.

وكانت قد كشفت مصادر عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر على عدم الاعتماد على رضا سليم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم دخوله ضمن حساباته الفنية.

وأشارت إلى أن عموتة أبلغ اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

أحمد حسن الحسين عموتة رضا سليم

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