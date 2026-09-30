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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلامي: كلمة الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالحكومة والمحافظين رسائل للداخل والخارج

نشأت الديهي: كلمة السيسي خلال اجتماعه بالحكومة والمحافظين رسائل للداخل والخارج 
نشأت الديهي: كلمة السيسي خلال اجتماعه بالحكومة والمحافظين رسائل للداخل والخارج 
شيماء جمال

أثنى الإعلامي نشأت الديهي على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة، مشيدًا بما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل بشأن السياسة المصرية والتحديات التي تواجه الدولة.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن مصر لا تتبنى أجندات خفية، وأن سياستها تقوم على الوضوح واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرًا أن هذه الرسائل موجهة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه.
وأضاف أن الرئيس تحدث عن امتلاك مصر إمكانيات وموارد يمكن البناء عليها، بالتوازي مع وجود تحديات كبيرة، مؤكدًا القدرة على مواجهتها بثبات، واصفًا حديث الرئيس بأنه جاء "بلسان مصري مبين"، في إشارة إلى وضوح الرسائل التي تضمنتها كلمته.
وأشار الديهي، إلى أن الرئيس تطرق إلى المرحلة التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن وجود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، إلى جانب ما وصفه بالمخزون الحضاري للمجتمع المصري، أسهما في تجاوز مراحل صعبة.
وأوضح أن الرئيس تحدث كذلك عن أهمية الحفاظ على الهوية المصرية واستعادة وعي المجتمع، معتبرًا أن البلاد بدأت خلال السنوات الأخيرة في استعادة قدرتها على التعامل مع التحديات بعد فترة وصفها بأنها شهدت حالة من "فقدان الوعي".
وتابع أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات والتحديات المتزامنة، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات في إيران، وأزمة قناة السويس، إلى جانب الأوضاع في السودان والتطورات المرتبطة بإثيوبيا.
وقال إن اجتماع هذه التحديات في توقيت واحد كان من الممكن أن تكون له تداعيات أكثر صعوبة لو جاءت في ظل استمرار حالة الاضطراب التي شهدتها البلاد في مراحل سابقة، مضيفًا أن مصر استطاعت، وفق رؤيته، استعادة قدر من الاستقرار والقدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد الديهي أن الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس ركزت على أهمية الوعي بالمخاطر والتحديات، والحفاظ على تماسك الدولة، والاستفادة من إمكانياتها ومواردها، مع الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية.

نشأت الديهي السيسي كلمة السيسي خلال اجتماعه بالحكومة والمحافظين القوات المسلحة

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