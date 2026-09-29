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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار المباراة، ونجح في حسم المواجهة بخماسية نظيفة، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

افتتح مصطفى زيكو التسجيل للفراعنة في الدقيقة 35، بعدما نجح في منح المنتخب المصري الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب مصر ضغطه الهجومي، وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وعاد مرموش للتسجيل مجددًا، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 80، ليختتم حمزة عبد الكريم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ترتيب المجموعة الثانية

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليحتل صدارة المجموعة، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة.

وجاء منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة، فيما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط بعد خوض مباراتين.

ويأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي:

منتخب مصر: 4 نقاط من مباراتين.

منتخب مالاوي: 3 نقاط من مباراة واحدة.

منتخب أنجولا: نقطة واحدة من مباراة واحدة.

منتخب جنوب السودان: دون نقاط من مباراتين.

طاقم تحكيم المباراة

أدار المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما تولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

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