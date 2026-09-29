هيدي كرم: مستحيل أتجوز فنان ومش هخلف تاني

كشفت الفنانة هيدي كرم عن موقفها من الزواج مجددًا، مؤكدة رفضها الارتباط بفنان أو شخص يعمل داخل الوسط الفني، لرغبتها في أن تعيش حياة طبيعية بعيدًا عن أجواء التصوير والبلاتوهات، كما حسمت قرارها بشأن الإنجاب حال زواجها مرة أخرى.

وقالت هيدي كرم، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إنها تتبنى منذ سنوات قرارًا بعدم الزواج من داخل الوسط الفني، موضحة أنها تفضل الارتباط بشخص يعيش بعيدًا عن الأجواء التي تحيط بعملها.

وأضافت: «أنا رافضة فكرة الزواج من الوسط الفني من زمان، لأني عاوزة إنسان طبيعي، لما أخرج من البلاتوه ياخدني على أرض الواقع، مبقاش راجعة من عالم من الخيال وألاقي شخص عايش برضه في نفس العالم».

وأوضحت هيدي أنها حال ارتباطها فسيكون مع شريك تستطيع أن تعيش معه تفاصيل الحياة اليومية البسيطة، بعيدًا عن طبيعة عملها كفنانة، قائلة: «أنا عاوزة إنسان ياخدني على الأرض، أعيش معاه حياة طبيعية، أروح معاه السينما والمول، وأنزل أروح الماركت بنفسي».

هيدي كرم: لم أتلق عروضًا للزواج من الوسط الفني

وأكدت هيدي كرم، في الوقت نفسه، أنها لم تتلقَّ عرضًا للزواج من أحد زملائها الفنانين من قبل، قائلة: «ولا فنان طلبني للجواز قبل كده».

هيدي كرم تحسم قرارها بشأن الإنجاب

وفي سياق متصل، كشفت هيدي كرم أنها اتخذت قرارًا بعدم الإنجاب مرة أخرى حال زواجها مستقبلًا، مؤكدة أنها لا ترغب في إنجاب طفل آخر إلى جانب ابنها نديم.

وأرجعت هيدي قرارها إلى ارتباطها الشديد بابنها ورغبتها في أن يظل مستحوذًا على مشاعر الأمومة لديها، قائلة: «أنا مش عاوزة حد يشاركني حبي لنديم، أنا بحب ابني أوي، ومش عاوزة طفل تاني غير نديم خالص».

وأضافت أنها تحب أبناء شقيقتها وترتبط بهم، لكنها لا ترغب في خوض تجربة الإنجاب مرة أخرى، قائلة: «أنا بحب ولاد أختي، لكن مش عاوزة ولد تاني أو بنت تانية ييجوا ياخدوا من حبي لنديم».