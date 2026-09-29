بفستان قصير.. دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخطفت دينا فؤاد الأنظار بإطلالة جذابة لافتة، حيث ارتدت فستان لامع قصير باللون السماوي، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.